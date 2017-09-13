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Burcu Başoğlu'nun eşi ifade verdi: Teknedeki kadın karımdı

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Burcu Başoğlu'nun eşi ifade verdi: Teknedeki kadın karımdı
Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu’nu Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti.

Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti. Yeğeni de, kadının kendisi olduğunu reddetmişti.

“NE OLGA’SI?”

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı dün savcıya gidip şu ifadeyi verdi: “Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım. O kadın, Olga falan değil. Burcu’nun ta kendisi! Ahlaksız ve reziller.”

HAYASIZLIKTAN HAPİS CEZASI

Murat başoğlu ile ilişki yaşadığı öz yeğeni Burcu Başoğlu’na ‘Hayasızlık’tan dava açıldı.

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