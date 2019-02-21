Burçin eski aşkı İlker Kaleli'ye isyan etti!

İlker Kaleli ile 3 buçuk yıllık aşkı 5 ay önce biten Burçin Terzioğlu’nun barışma ümidi tükendi. Güzel oyuncu, önceki gün sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımlarla eski aşkına sitem etti. Kaleli ise Terzioğlu ile aşk fotoğraflarını halen silmeye kıyamadı

Kendi gibi oyuncu İlker Kaleli ile büyük aşkı geçen yıl son bulan Burçin Terzioğlu'ndan manidar gönderme… İkili, hayranlarının evlenmesini beklerken 3 buçuk yıllık ilişkiye Eylül 2018'de nokta koymuştu. Tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilen Kaleli de soluğu Kaş'ta almıştı. Sağlığına kavuşmak için Kaş'ta psikolojik destek aldığı konuşulan Kaleli, İstanbul'dan uzakta bir hayat sürerken Terzioğlu ise aşk acısıyla baş başa kaldı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda da Kaleli ile sosyal medyadaki tüm aşk fotoğraflarını silip geçmişe 'mazi' dedi.

SİLGİYLE GÖNDERME Mİ YAPTI?

Hızını alamayan ünlü oyuncu, önceki gün de İngilizce "Gerçekten büyük yanlışlar için" diye yazan dev bir silginin fotoğrafını paylaşıp Kaleli'ye adeta sitem etti.



Terzioğlu, bu manidar paylaşımın ardından ABD'li yazar Ralph Waldo Emerson'un "Hayatımızdaki gölgelerin çoğu, kendi güneşimizin önünde durmamızdan oluşur" sözünü de yayınladı. Güzel oyuncu, bu iki imalı paylaşımla eski aşkına taşını attı. İşin ilginç yanı ise İlker Kaleli'nin Terzioğlu ile aşk fotoğraflarını hala Instagram'da tutmasıydı. Ancak Terzioğlu'nun son hamlesi "Burçin'den İlker'e sosyal sitem" dedirtti.

Ayrılık sonrası Burçin Terzioğlu, aşk fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırırken İlker Kaleli, güzel oyuncuyla romantik karelerini silmeye kıyamadı.