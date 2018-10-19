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Burçin Baykal K.çekmece'den aday adayı oldu!

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Burçin Baykal K.çekmece'den aday adayı oldu!
CHP Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı Burçin Baykal Bugün Adaylık dosyasını teslim etti.

Baykal yayınladığı mesajda “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve üyesi olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi Çatısı altında gururla ve kararlılıkla Küçükmecemizde vatandaşla birlikte yöneteceğimiz sonuç odaklı hizmetlerin olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği birbirinden ayırıştırılmadığı, ulaşılabilir bir yerel yönetim için yola çıktık. 

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı A.Adaylığı başvurumu yaptığım bugünde destekleri ve güzel temennileri için herkese teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullandı.

 

 

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