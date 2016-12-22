22 Aralık 2016 Perşembe Burç Yorumu

22 Aralık 2016 Perşembe KOÇ Burç Yorumu:

Bugün düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme imkanı bulacaksınız. Özellikle maddi konulara odaklaşmanız sayesinde bazı problemlerinizi rahatlıkla çözüyorsunuz. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Yönetici gezegeniniz para evinizi olumlu etkilerken, sabit gelirlerinizi genişletecek projeler peşinde olacaksınız.

22 Aralık 2016 Perşembe BOĞA Burç Yorumu:

Sevginizi paylaşma konusunda oldukça iyi niyetli davranıyorsunuz. Partnerinizle birlikte fikir alış verişi yapacak, bazı konularda ortak platform oluşturacaksınız. Düşüncelerinizi özgürce ortaya koyduğunuz zaman, çok daha başarılı olabiliyorsunuz. Bugün, zihinsel aktiviteniz çok yüksek. Kendinize güveniyorsunuz.

22 Aralık 2016 Perşembe İKİZLER Burç Yorumu:

Duygusal konularda, ailenizin üzerinizde bazı baskıcı davranışlarını hissedebileceğiniz bir gün içindesiniz. Onların haklı olabileceğini unutmamalı ve görüşlerine saygı göstermelisiniz. Eski anılarınızın yeniden gündeme geleceğini düşünerek canınız sıkılmasın. Bazı şeyleri artık düşünmek istemiyorsunuz. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor.

22 Aralık 2016 Perşembe YENGEÇ Burç Yorumu:

Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün, olayları kendi açınızdan değerlendirme amacı içindesiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var.Harcamalarınız konusunda temkinli olmaya özen gösteriyorsunuz.

22 Aralık 2016 Perşembe ASLAN Burç Yorumu:

Birlikte çalıştığınız kişilerden bazı maddi talepleriniz olabilir. Çalışmalarınızın karşılığı olarak kendinize bu hakkın verilmesini istiyorsunuz. Bugün kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir.

22 Aralık 2016 Perşembe BAŞAK Burç Yorumu:

Partnerinizin davranışlarından çok çabuk etkileniyorsunuz. Bazı olaylar hakkında düşüncelerinizi söylemek istiyorsanız, uygun bir zamanı beklemelisiniz. Onun sizin fikirlerinizi benimsemesi kolay olmayacaktır. Güven konusun çok önemli olduğunu anlatmak için zamana ihtiyacınız olacaktır. Olayları abartmamalısınız.

22 Aralık 2016 Perşembe TERAZİ Burç Yorumu:

Detaylar ve inceliklerin gündeme gelmesi biraz da sizin tarzınızı ortaya koyuyor. Gelişi güzel işlere tahammülünüz yok. Bazı geçmiş tecrübelerinizin yapacağınız işlere olan katkısını yok saymamalısınız. Bugün, kendinizi çok daha dingin ve algılama gücünüzün yüksek olduğunu hissedebiliyorsunuz. Paylaşımlarınızda alçak gönüllü olmalısınız.

22 Aralık 2016 Perşembe AKREP Burç Yorumu:

Bugün, grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz bir çok konu ilginizi çekebilir ve motivasyonunuzu hangi konudan yana kullanacağınızı şaşırabilirsiniz. Küçük detaylardan yola çıkıp birçok konunun özüne girebiliyorsunuz. Teşhislerinizde yanılmayacaksınız.

22 Aralık 2016 Perşembe YAY Burç Yorumu:

Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından biri olarak çevrenizi yargılamanız normal. Olaylara farklı açılardan yorum getirmeniz sizi farklı kılarken, partnerinizin de sizinle aynı fikirde olmasını istiyorsunuz. Duygusal konularda hassas bir gündesiniz.

22 Aralık 2016 Perşembe OĞLAK Burç Yorumu:

Sabrınız ve gücünüzü ilişkilerinize yansıtmayı iyi biliyor ve karşı taraftan da aynı şeyi bekliyorsunuz. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, iş ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınızın karşılığını göreceğinizi gösteriyor. Amaçlarınızdan vazgeçmemelisiniz. Sizi zorlayanlar karşısında, diretme gücünüzü kullanmalısınız.

22 Aralık 2016 Perşembe KOVA Burç Yorumu:

Bugün duygusal ilişkilerinize yeni bir boyut getirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı güçlü aşk duygularınızla birleştireceksiniz. Partnerinizle birlikte soyut olaylara yöneleceksiniz. Kişisel gelişiminizin size sağlayacağı avantajlar konusunda şüpheniz olmasın. Olayları hızlı bir şekilde irdeliyor olmanız, olağan olayları çabuklaştıracak.

22 Aralık 2016 Perşembe BALIK Burç Yorumu:

Birlikte çalıştığınız kişilere iyi niyetli yaklaşmanız gözden kaçmıyor. Onlarla aranızda önlenemeyen bir duygusallık mevcut. Bazı iş arkadaşlarınıza çok daha farklı yaklaşmanız, dedikoduların oluşmasına neden olabilir. Karşı cins üzerinde etkilerinizin yoğun olduğu bir gün. Birçok şeyi kendi çabanızla gerçekleştireceksiniz.