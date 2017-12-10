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Burak Yılmaz'ın Olaylı Gecesi

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Burak Yılmaz'ın Olaylı Gecesi
Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı. Bir görgü tanığı, otomobildeki sürücünün futbolcu Burak Yılmaz olduğu iddiasında bulundu.

Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi. 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücü, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı. 

POLİS KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı. 
 

"SELÇUK VE OLCAN, KAZA YERİNE GELİP BURAK YILMAZ'I ALDILAR GÖTÜRDÜLER"
 

Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnan ile Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnan ile birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" dedi.
 

SAĞLIK DURUMU İYİ, AKŞAM İDMAN VAR

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü. Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından lüks otomobil ile stattan ayrılan Burak'ın İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Bordo-Mavili oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Trabzonspor'da bu akşam 18.00'de antrenman yapılacak ve Burak'ın da katılması bekleniyor.

Polis ekipleri, lüks aracın sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı. 

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