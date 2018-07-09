"Burak Yılmaz'ı alacak parayı darphane henüz basmadı"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her oyuncularının değerli olduğunu belirterek, Burak Yılmaz'ı alacak parayı henüz darphanenin basmadığını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Slovenya’da takımın kamp yaptığı otelin tesislerde basın toplantısı düzenledi.

Başkan Ağaoğlu, "Kısa süreliğine de olsa 36 saatliğine kampı ziyaret edip hem oyuncularımızın hem teknik heyetimizin durumunu yakından görmek için Slovenya’ya geldim. Hoca ile yaptığımız görüşmede oyuncularımızın gayretinden tesislerdeki mükemmellikten son derece mutlu olduğu izlenimini elde ettik. İki yönetici arkadaşımız sürekli olarak kampta. Çok verimli bir kamp süreci geçtiğini ifade etti hocamız, bunları kendi gözümle görmüş olmaktan çok mutlu oldum. Önümüzdeki hafta yeniden geleceğim, bir iki defa daha hazırlık maçları da dahil olmak üzere takımımızla birlikte olacağız” dedi.

"Sokağa atacağımız paramız yok"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak yönetime uzak kaldıkları sürede transfer formatının değiştiğini belirten Ağaoğlu, "Transfer, yönetime uzak kaldığım süre içinde biraz format değiştirmiş. Açık söyleyeyim; bir oyuncuya talip oluyorsunuz bu bir şekilde kamuoyuna sızıyor. Daha sonra o oyuncuyla alakalı olarak ona yakın menajerinin devreye girdiğini görüyorsunuz. Bunların bazıları menajeri bazıları kendileri, kulübümüzle transfer öyle bir noktaya getiriyor ki içinden çıkılmaz bir hal alıyor. O işi kazanma şansınız zayıflıyor. Transferini gerçekleştirmek istediğimiz birkaç oyuncudan dolayı benzeri durumla karşılaştık, maliyeti 1 olacak oyuncunun maliyeti 3 oldu. Kulübümüzün menajerlere borcu 60 milyon civarında. Bizim Trabzonspor olarak gerektiğinin dışında harcayabileceğimiz ve sokağa atacağımız bir kuruş dahi paramız yok. Transferde öncelikle takımın gücüne güç katacak ama kulübün ekonomisini sıkıntıya sokarsanız kısa bir süre sonra o gücü de kaybetmeye başlarsınız" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta iki oyuncuyu kampa katmayı planlıyoruz"

Ağaoğlu, gelecek hafta iki oyuncuyu kamp kadrosuna katmayı planladıklarını belirterek, "Çalışmalar devam ediyor, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde 2 oyuncuyu kampımıza davet edeceğiz. İlave olarak da hocanın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere de transfer yapma çalışması içindeyiz. Çok yoğun bir çalışma var. Hem Trabzon’da, hem İstanbul’da devam eden çalışmalar var. Akşam yemeğinden sonra herkes istirahate çekildikten sonra teknik heyetin yaptığı çalışmalar var bize gelen isimler var, bunları da mümkün olduğunca kamuoyuna sızdırmadan halletmenin çabası içindeyiz. Kamuoyuna sızdığı an maliyete yansıyor. 30 senedir yöneticilik yapıyorum. Uluslararası platformda da Allah’a şükür biraz bilgi sahibiyiz ve biraz da saygınlığımız, bilinirliğimiz ve tanırlığımız var. Sürekli olarak gelen mesajlar şu yönetim, ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, şu oyuncuyla ilgileniyormuşsunuz, kulübün içinde tanıdığım var, çok cüzi paralarla onu çıkartırım, 500-600-700 bin avrolar, halbuki biz zaten oyuncunun kulübü ile birebir görüşüyor temas halindeyiz ve pazarlık halindeyiz. Ancak bu şekilde kamuoyuna sızdığı zaman zorlaşıyor. Biz mümkün olduğu kadar bundan uzak durmaya çalışıyoruz. Trabzonspor kulübünün artık sokağa atacak parası yok. Yapılan transferler takıma güç katacaktır ama kulübün ekonomik gücünü sarsmayacak nitelikte olması en fazla hassasiyet gösterdiğimiz noktalardan bir tanesi" dedi.

"Feda çağrısına henüz yatın veren olmadı"

Feda çağrısına ilişkin de Ağaoğlu, “O konu öncelikli olarak gündemimizde değil. Menajerler vasıtasıyla oyunculardan bir talebimiz oldu. Henüz geri dönüş olmadı. Bu; olumsuz olarak dönüldü anlamına da gelmiyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. İleriki süreçte bazı oyuncularımızla inanıyorum ki bir noktaya geleceğiz. Takımımız kampta sezon hazırlığı başladı, konsantrasyon ve sıkıntısız bir kamp süreci şu anda bizim birinci önceliğimiz” diye konuştu.

"Çok özverili çalışan bir yönetimimiz var"

Ağaoğlu, Trabzonspor’un ayrılan futbolcu ve hocalara olan ödemelerle ilgili de, “10 gün içinde 30 milyon ödememiz var. Ödemelerin ardı arkası kesilmiyor, rakamlar da maalesef milyonlarla telafi ediliyor. Bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Çok iyi bir yönetim kurulumuz var. Allah her kulübe ve kulüp başkanına böyle bir yönetim kurulu ile çalışmayı nasip etsin. Çok özverili çalışan, tecrübeli, bilgi sahibi bir kaynağın tıkandığı anda diğer kaynağın kapısını açabilecek yetenekte bilgi sahibi yöneticilerimiz var. Bu bana çok büyük bir güç veriyor. Parasal sorunların, ekonomik sıkıntıların üzerinden bugüne kadar başarıyla geldik, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Üç aylık süre içinde devasa boyutlara ulaşan borcumuzdan dolayı ayağımızın takılacağını düşünenler vardı, hepsini hayal kırıklığına uğrattık. Trabzonspor gibi bir kulübün sorun, sıkıntı ne olursa olsun üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmayacağına inanıyorum. 10 milyon taraftarı olan Türk futbolunun kilometre taşı olan bir kulübün sıkıntılı dönemleri olur, ayağının takıldığı dönemler olur ama asla yere düşmez. Kimsenin endişesi olmasın. Önümüzdeki aylardaki borçları da temizleyeceğiz. Geldiğimizden beri borç ödemenin ve kaynak bulmanın dışında farklı bir çalışmamız olmadı. Trabzonspor kulübü son 5 yıl içinde 100 milyon avroya yakın para harcamış transfere. Sezon başındayız, henüz bir kuruş para harcamadık ama harcamayacağımız anlamına gelmez. Yapacağımız harcamalarda rakamlar belirlendi. Bölgelere göre hangi oyuncuları transfer edip ne kadar para vereceğimiz belli. Hem bir taraftan ekonomiyi kontrol altında tutarken bir taraftan da yavaş yavaş borçların hepsini bazen son dakikaya dayandığımız da oluyor ama netice itibariyle hepsini zamanı geldiğinde ödedik ve ödemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Burak için darphane henüz para basmadı"

Başkan Ağaoğlu, golcü oyuncu Burak Yılmaz’ın transfer söylemlerine ilişkin olarak da adeta kapıları kapatan açıklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu, “Burak Yılmaz'ı satın alacak parayı darphane henüz basmadı. Bizim en değerli futbolcularımızdan birisi. Bütün futbolcularımız öyle. Rodallega ile alakalı olarak menajerinin açıklamasını ilk kez duydum. Az önce söylediğim gibi her oyunumuzun parasını sınıra geldiği zaman ödeyen bir kulübüz. Neredeyse hemen hemen bütün oyuncularımız tarafından da bazı oyuncularımız hariç, ödemeyle alakalı resmi olarak kulübe ihtarname çekildi kulübe. O ihtarnamenin müsaade ettiği süreç içerisinde o ödemeleri gerçekleştirdik. Oyuncular bizim oyuncularımızdır, bizim oyuncularımıza gerçekten talip olan kulüpler varsa bunun adresi Trabzonspor kulübüdür. Ama diğer kulüpler, hiçbir oyuncumuzu düşündükleri şekilde satın alacakları parayı henüz darphane basmadı. Her oyuncumuz değerli takımımızın parçasıdır. Bu oyuncularımızla hazırlık sürecimizi başlattık, takviye oyuncularla da devam edeceğiz. Takviye oyuncularla da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Rodallega ile ilgili haberin aslı yok, astarı yok” dedi.

"UEFA’dan mali kriterlere uygunluk belgesini alıp cezasız yoluna devam eden bir kulübüz"

Kulüplerin hepsinin ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğuna belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor UEFA’dan mali kriterlere uygunluk belgesini alıp cezasız olarak yoluna devam eden büyük kulüplerden birisi. Bizim haricimizde rakibimiz olan kulüplerin aldığı ceza da herkesin malumu. Bizim sıkıntımız yaşadığımız sıkıntıları camiamızla paylaşıyoruz. Geldiğimiz gün bunun sözünü verdik. Her şey açık olacak diye. Hiçbir şeyi gizleyip saklamıyoruz. Biz UEFA’dan o belgeyi alamasaydık ve cezayı yeseydik, sadece UEFA’yı değil aynı zamanda Trabzonspor ve Türk futbol kamuoyunu da kandırmış olacaktık. Trabzonspor borçlarını ve yükümlülüklerini zorlanarak da olsa ciddi şekilde yerine getiren kulüplerden birisi. ‘Trabzonspor mali sorun yaşıyor’ deyip de Trabzonspor’un altın değerinde olan oyuncuları darphanelerin henüz basmadığı paralarla almaya kalkanlar gerçekten hayal kırıklığına uğrar, uğramaya da devam ederler. Kampımız bu değerli oyuncularımızla başlamıştır. Oyuncularımız kulübümüzün önemli varlıklarıdır. Medya, sosyal medya ve menajerler aracılığı ile algı oluşturarak bu şekilde bir şey gerçekleştireceklerini düşünenler hayal kırıklığına uğrayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Teknik konulara girmiyorum"

Ağaoğlu, teknik konularda işin içerisine girmediğini ve girmemesi gerektiğini dile getirirken, kampa geç katılan oyuncularla ilgili de Teknik Direktör Ünal Karaman’ın raporuna göre hareket edileceğini söyledi.

Ağaoğlu altyapıdan A Takımla kampa katılan oyunculardan da maksimum düzeyde yararlanmak istediklerinin belirterek, "Bizim uygulamayı düşündüğümüz ya da bize göre olması gereken Trabzonspor yapısı içerisinde altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolculardan A takımda maksimum düzeyde yararlanmak. Aşağı-yukarı 10’a yakın genç oyuncumuzu bu hazırlık döneminde kampa dahil ettik. Trabzon’da profesyonel mukavele imzalayıp 1461’de devam edecek oyuncularımız var. Özellikle bu kamp dönemindeki genç oyuncularımızla alakalı olarak kamp sona erdiği zaman hocamızın vereceği rapor doğrultusunda ya A Takımla ya da 1461’de devam edecekler" dedi.

"Trabzonspor asla yarışın dışında kalmaz"

Trabznospor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftardan 3-4 yıl sabır istediklerini belirterek, "Taraftardan 3-4 yıl sabır istedik. Sabır isterken ‘bu takım bu süreci içinde yarış dışı hiçbir zaman kalmayacaktır’ dedik. Ama hedef her sene şampiyonluk diye bir sloganla yola çıkabilmemiz için takım içinde çok ciddi reformlara imza atmalısınız. Ekonomik sorunların 1 milyar liraya yaklaştığı çok sağlıklı bir yapı oluşturamazsınız. Herkesin bunun bilincinde olması lazım. Futbol bir endüstri ise futbolcularınızın da ciddi bir maliyeti varsa öncelikle bu sorunların üstesinden gelmeniz lazım. Bir taraftan borçları öderken diğer taraftan da zaten bordo-mavi forma hiçbir zaman için yarış dışında kalamaz. Şu armanın yarışın dışında hiçbir zaman olamaz. ‘Biz 3-4 yıllık hedef koyduk bu sene ligi 5. ya da 10. bitiririz’. Böyle bir şey asla olamaz. Profesyonel takım kadromuza baktığınız zaman bugün Türkiye’nin en güçlü forvet en güçlü orta saha bizde. Sıkıntı yaşadığımız yer belli. Kale her şekilde emin ellerde. Geçen sene sıkıntıyı defansta yaşadı bu takım. Geçen yıl bu kadronun olması gereken bir ya da ikiydi. Başarısız olmasının en önemli nedenlerinden birisi de içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar ve idari belirsizliktir. İdari belirsizlik ortadan kalktı, ekonomik problemi çözüp oyuncuların üzerinden bu baskıyı ortadan kaldırdığınız zaman ve defans bölgesine ve ayrıca hocanın talebi doğrultusunda ihtiyacımız olan mevkilere yapılacak bir iki transferle bu takım yürür gider. Ancak şampiyonluk sözü, ‘şampiyonlar ligine katılacağız’. Peki ne oldu, 100 milyonluk transfer yaptığınız UEFA’ya gidemediniz. Demek ki uygulanan politikalarda bir yanlışlık var. O yanlışlıklar da bizim önümüzde bir rehber. Bize göre basit olan doğruları yaptığınız zaman Trabzonspor kalibresindeki bir takımın başarıya yürümemesi için hiçbir neden yok. Ama bu bir süreç alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hakem hatalarından çok kendi hatalarımızdan canımız çok yandı"

Ağaoğlu yeni sezonda uygulanmaya başlanacak olan VAR sistemine ilişkin de, “Hakem hatalarından yandı ama kendi hatalarımızdan daha çok canımız yandı. Biz önce kendi hatalarımızı ortadan kaldıralım, yönetim olarak hata yapmayalım, doğruları yaptığımız zaman. VAR sadece bir faktör olacaktır" dedi.