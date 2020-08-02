  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?

Burak Yılmaz İmzayı attı

»
Burak Yılmaz İmzayı attı
Tecrübeli futbolcu: Yusuf ve Zeki bana çok güzel bilgiler verdiler. Onlar kararımda çok etkili oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Burak Yılmaz; Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Lille'in kadrosuna kattığı 3'üncü Türk oyuncu oldu.

Tecrübeli futbolcu, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, transfer olmadan önce Yusuf ve Zeki ile konuştuğunu ve kendisine çok güzel bilgiler verdiğini söyledi.

Milli futbolcu şunları söyledi: "Lille Kulübü'ne, sportif direktör Luis Campos'a ve yöneticilere bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca çok büyük ve baskı altındaki kulüplerde forma giydim. Ancak bu baskı bana iyi geliyor. Kulübün bana güveni de açıkçası bende bir baskı yaratıyor.Yaklaşık 20 gün önce sportif direktör Luis Campos menajerlerimle görüştü. Daha sonra İstanbul'da kendisiyle bir araya geldik. O görüşmeden sonra da kararımı verdim. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum."Fransa'ya gelmeden önce Yusuf ve Zeki ile görüştüğünü belirten Burak Yılmaz, "Yusuf ve Zeki'yi aradım. Sağolsunlar bana çok güzel bilgiler verdiler. Onların buraya gelip sahiplenmesi, mutlu olmaları, kararımda çok etkili oldu. Kulübümüzün onları transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığını da görmüş oldum. Lille'de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim" şeklinde konuştu.

İmza töreninde Zeki Çelik'e de teşekkür eden tecrübeli golcü, "Zeki Çelik'e de herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Milli takımda onun kaptanıyım. Ülkemde saygı ortamı çok daha fazladır. Kendisi direkt bana 'Ağabey lütfen forma hakkında endişelenme, 17 numara senindir, gönlümden veriyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!28 Temmuz 2020 Salı 11:26
  • Juventus şampiyonluğunu ilan etti27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:51
  • Emre Belözoğlu maçtan sonra veda etti...26 Temmuz 2020 Pazar 15:43
  • Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:57
  • PSG, 13. kez ampiyon25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:43
  • SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: HANGİ FUTBOLCU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:35
  • Galatasaray'da kritik transfer..23 Temmuz 2020 Perşembe 16:56
  • 8 oyuncu yolcu, 9 yeni transfer...23 Temmuz 2020 Perşembe 15:50
  • Lille teknik direktörü Burak Yılmaz'ı açıkladı!23 Temmuz 2020 Perşembe 15:29
  • Son dakika... Fatih Terim'e teklif! "Gel başkan ol hocam"10 Haziran 2020 Çarşamba 10:00
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim