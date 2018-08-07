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Burak Özçivit'ten 'Tükenmişlik Sendromu' açıklaması!

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Burak Özçivit'ten 'Tükenmişlik Sendromu' açıklaması!
Burak Özçivit, hakkındaki tükenmişlik sendromu yaşadığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtip yeni sezonda ekrana gelecek rolüne motive olduğunu söyledi.

Burak Özçivit’in bir dönem Meryem Uzerli’nin yaşadığı ‘tükenmişlik sendromu’na yakalandığı ve bu nedenle psikiyatrik tedaviye başladığı konuşulmuştu.

Oyuncunun “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedi, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği iddia edilmişti.

Sessizliğini koruyan Burak Özçivit, hakkındaki iddiaları reddederek açıklamalarda bulundu. Hakkındaki tükenmişlik sendromu yaşadığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtip yeni sezonda ekrana gelecek rolüne motive olduğunu söyledi. 

Yakışıklı oyuncu, “Yeni sezona tam motiveyim. Bir sıkıntı yok. Ben Kara Sevda dizisinin ardından 2 sinema filmi çektim. Ardından reklam projesinde oynadım.” diye konuştu.

Yapım şirketiyle önceden yaptığı anlaşmasının devam ettiğini ve gelen senaryoları okuduğunu söyleyen Burak Özçivit, yeni sezona bomba gibi girmek için uzun bir tatile bile çıkmadığını söyledi.

Yeni sezonda çok konuşulacak bir proje ile ekranlara geleceğini söyleyen oyuncu, “Tüm zamanımı bu projenin detaylarıyla uğraşarak geçiriyorum.” Burak Özçivit yeni sezon anlaşmasını yaptıktan sonra eşi Fahriye ile kafası rahat bir şekilde tatile çıkmak istediğini de belirtti.

 

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