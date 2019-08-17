BURAK ÖZÇİVİT'TEN, FAHRİYE EVCEN'İ ELEŞTİRENLERE YANIT!

4 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen'i kiloları nedeniyle eleştirenlere bir yanıt da eşi Burak Özçivit'ten geldi: "Fahriye öyle güzel ki aşkım artıyor!"

Gecce'nin haberine göre; Fahriye Evcen'i kilolarından dolayı eleştirenlere eşi Burak Özçivit, "Doğum yapmış bir kadını kimsenin eleştirmeye hakkı yok" diyerek cevap verdi.