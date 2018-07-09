Burak Özçivit motosikletiyle yollarda!

Garajında 6 tane lüks aracının olduğu bilinen Burak Özçivit önceki gün Nişantaşı'nda motosikletiyle objektiflere yakalandı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Burak Özçivit, önceki gün Nişantaşı’nda bir kafedeydi.

Oyuncu onca lüks otomobili bırakıp motosiklete binmeyi tercih ediyor.

Burak Özçivit’in aralarında Mercedes ve Range Rover’ın da olduğu 6 arabadan oluşan 3 milyon TL’lik araç koleksiyonu var.

Mekandan motosikletle ayrılan oyuncu, “Arabalar garajda. İstanbul trafiğinden kaçmak için tercihim motordan yana” dedi.

Burak Özçivit'in garajında bulundan lüks araçlarından: Mercedes cip 800 bin TL. Range Rover cipin fiyatı ise tam 1 milyon TL.