  • BIST 93.970
  • Altın 228,639
  • Dolar 5,7651
  • Euro 6,6062
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKırım'da patlama!

Burak Özçivit Diriliş Osman kadrosunda!

»
Burak Özçivit Diriliş Osman kadrosunda!
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol alacağını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yaptı.

"OSMAN KARAKTERİNE, BURAK HAYAT VERECEK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bozdağ, "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

dirilis-ertugrul-un-yapimcisindan-burak-ozcivit-11359696_2320_m.jpg

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuba Ünsal yeni aşkı kim?22 Ekim 2018 Pazartesi 13:09
  • Malatyalı İmpartor lakaplı sanatçı Sadi, yeni eserine klip çekti22 Ekim 2018 Pazartesi 12:17
  • Serenay'ın hayali gerçek oluyor!22 Ekim 2018 Pazartesi 10:20
  • Bennu Gerede: Bebeğimi ve beni boğmaya kalktı22 Ekim 2018 Pazartesi 10:14
  • Tolgahan Sayışman baba oluyor!22 Ekim 2018 Pazartesi 09:51
  • Aslıhan'ın babasından şok rest!20 Ekim 2018 Cumartesi 12:18
  • Kazanın sebebi aşırı alkol mü?20 Ekim 2018 Cumartesi 12:13
  • Ayrılık nedeni ortaya çıktı!20 Ekim 2018 Cumartesi 11:55
  • Magazin gazeteciliğini ciddiye alın!19 Ekim 2018 Cuma 17:00
  • Lee: "Çirkin teklifler çok geliyor"19 Ekim 2018 Cuma 16:27
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim