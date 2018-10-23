Burak Özçivit Diriliş Osman kadrosunda!

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol alacağını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yaptı.

"OSMAN KARAKTERİNE, BURAK HAYAT VERECEK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bozdağ, "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.