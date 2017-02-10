Burak ile Fahriye kainat güzeliyle dalga geçti!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve nişanlısı Fahriye Evcen, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda başbaşa yemek yedi.

Son zamanlarda İranlı Kainat Güzeli Mahlagha Jaberi'nin beğeni dolu mesajlarıyla uğraşan Burak Özçivit konu hakkında fazla konuşmak istemezken “O bayana kadar o kadar çok önemli meselelerimiz var ki, onlardan konuştuk bu akşam" dedi.

Nişanlısı Fahriye Evcen'i iki aydır ilk kez gördüğünü hasret giderdiğini dile getiren yakışıklı oyuncu "Düğün için net olarak plan yapmadık, en güzel şekilde ve zamanda olması için düşünüyoruz. Sponsorluk ve diğer gelen teklifler için konuşmak erken olur, biz sadece işimizi yapıyoruz” dedi