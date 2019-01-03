Burak Erbil'in kızına göz dikti

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in yakışıklı futbolcu Burak Yılmaz'la yakınlaştığı iddia edildi.

Sunucu Ece Erken; yılbaşı gecesi Yasmin Erbil ve Burak Yılmaz'ın yakınlaştıklarını duyduğunu söyledi.İddiayı dile getirirken önce futbolcunun adını vermeyen Erken; daha sonra futbolcudan dedikodunun aslını öğrenince o futbolcunun Burak Yılmaz olduğunu ve Yılmaz'ın bu iddiayı yalanladığını açıkladı. Öte yandan Mehmet Ali erbil 77 gündür yoğun bakım da kızı Sezin erbil'in babası için sosyal medya dan dua çağrısın da bulundu. Bunun karşısında yasmin erbil'in adının aşk dedikodularıyla anılması şaşırttı.