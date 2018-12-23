Burak deniz'le olan ilişkisini altı ay önce bitirmişti bakın yeni sevgilisi kim?

Oyuncu Büşra Develi, 3 yıl aşk yaşadığı Burak Deniz ile altı ay önce yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan burak deniz'i 6 ay önce instagram hesabından silip engellemişti. Develi'nin şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

Oyuncu Büşra Develi, 3 yıl aşk yaşadığı Burak Deniz ile altı ay önce yollarını ayırmıştı. Develi'nin şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Büşra Develi'nin yeni aşkı kim?Oyuncu Büşra Develi, 3 yıl aşk yaşadığı Burak Deniz ile altı ay önce yollarını ayırmıştı. Develi'nin şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Büşra Develi ile Burak Deniz, 3 yıl aşk yaşadıktan sonra altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Eski sevgilisi Burak Deniz'i Instagram'da takipten çıkarıp engelleyen Büşra Develi'nin, müzisyen Volkan Önol ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Posta'nın haberine göre ikili, bir hafta önce Cihangir'deki bir kulüpte birlikte eğlendi. Geçen çarşamba gecesi ise Soho House'daki bir partide samimi bir şekilde görüldüler.

Büşra develi'nin 3 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi burak deniz