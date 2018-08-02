Bunu söyleyen belediye başkanı: "Allah'ım yardım et batıyoruz"

Rize’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sele neden oldu.
Ordu ve Rize'de su baskınları yaşanırken, Merkeze bağlı Muradiye beldesinde, taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Heyelan nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Meteoroloji uyarılarda bulunurken, sağanak yağışların şiddetini arttıracağı belirtildi.
Öte yandan Karadeniz'de yağışlar devam ederken, Rize'nin Muradiye Belediye Başkanı AKP'li Musa Süreyya Balcı'nın paylaşımı dikkat çekti.
Balcı, sosyal medya hesabından sel fotoğraflarını paylaşırken, "Allah'ım yardım et batıyoruz" diye yazdı.