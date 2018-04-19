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Bunlar Ne İş Yapıyor?

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Bunlar Ne İş Yapıyor?
Ne podyumda ne modellikte ne de dizilerde görüyoruz ama Instagram'da yayınladıkları fotoğraflarla lüks yaşamlarını herkesin gözüne sokuyorlar!

Yıllardır Instagram'da paylaşımlarıyla ve skandal haberlerle hep bu isimler göz önünde oluyor; Ciciş Kardeşler, Cansu Taşkın ve Berna Arıcı... Bunların ne iş yaptıkları belli değil. Ne oyuncular ne modeller ne de şarkıcılar ama Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında yayınladıklar seksi fotoğraflar ile sürekli gündeme geliyorlar. Dubai'ye gidip gezmeler, Londra turları, pahalı kıyafetler, lüks arabalarla dolaşan bu insanların ne iş yaptığını henüz anlamış değiliz. Geçtiğimiz günlerde çırılçıplak videosu çıkan Ciciş Kardeşlerden Esra, ünlü iş adamını rencide ederek yayınlanması büyük tepkilere yol açmıştı. Ahlaki ilkelere sığmayan bu insanlara halen neden herhangi bir yaptırım yapılmıyor? 

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