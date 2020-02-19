Bunlar İnsan Olamaz

Samsun Bafra'da bir şahsın taş atarak yaraladığı 7 yavrulu köpeği tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı

Olay pazar günü gerçekleşti,İnsanlığa sığmayacak olay Samsun Bafra'da yaşandı. Şirin isminde 7 yavrulu anne köpeği zanlı O.Z. taş atarak yaraladı. Aynı mahallede yaşayan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu köpeği veterinere götürdü. 2 gündür tedavi sürecinde olan ''Şirin'' kurtarılamadı. Hayvanların Yaşam Hakkı Konfederasyonu Bafra Temsilcisi Emine Aydar zanlıdan şikayetçi oldu. Hayvan Haklarını savunan ve destekleyen Rock Sanatçısı Hayko Cepkin geçtiğimiz günlerde bu olaylar için bir tweet atmıştı. İşte o Twieet;