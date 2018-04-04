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Bunlar İki DEAŞ'lıdan Çıktı!

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Bunlar İki DEAŞ'lıdan Çıktı!
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

BÖCEK VE GİZLİ KAMERA ARAMA CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına para transferi yaptıkları, çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin ettikleri tespit edilen 2 kişiye yönelik çalışma başlattı. 16 Mart'ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 


 

OFİSTEN SERVET ÇIKTI

Operasyonda M.S. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, çok sayıda silah şarjörü ve çeşitli aparatlar,  böcek arama cihazı, gizli kamera arama cihazı, telsiz ve gizli kamera ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt adına kullandığı belirtilen ofiste yüklü miktarda döviz, altın  ve Türk lirası çıktı. Ofiste  8.5  kilogram altın, 18 kilo ham gümüş, 7 kilo külçe gümüş,   1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 794 bin lira, 118 bin Avro, 1 milyon 921 Suriye Poundu,  4 bin 500 Katar dinarı,  22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riyali,  47 bin BAE dinarı,  5 bin Ürdün dinarı, 1610 sterlin, 100 Kanada doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı. 

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