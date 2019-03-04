Ivana Sert geçtiğimiz akşam Zincirlikuyu Mezarlığı'na gidip 45 dakika kaldı.
"Burası benim gizli adresim. Sinirlenince ya da strese girince geliyorum. Telefonumu sessize alıp dua ediyorum. Huzur buluyorum" dedi.
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Bunaldığım zaman mezarlığa gidiyorum
Ivana Sert bunaldığı zaman mezarlığa gidip dua ettiğini açıkladı.
Ivana Sert geçtiğimiz akşam Zincirlikuyu Mezarlığı'na gidip 45 dakika kaldı.
Etiketler: ıvana sert, zincirlikuyu, mezarlık, sinirlenmek
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