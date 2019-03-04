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Bunaldığım zaman mezarlığa gidiyorum

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Bunaldığım zaman mezarlığa gidiyorum
Ivana Sert bunaldığı zaman mezarlığa gidip dua ettiğini açıkladı.

Ivana Sert geçtiğimiz akşam Zincirlikuyu Mezarlığı'na gidip 45 dakika kaldı.
"Burası benim gizli adresim. Sinirlenince ya da strese girince geliyorum. Telefonumu sessize alıp dua ediyorum. Huzur buluyorum" dedi.

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