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Bulgarlar Asker Gönderdi

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Bulgarlar Asker Gönderdi
İdlib'den gelen şehit haberlerinden sonra Türkiye avrupa sınır kapısını açtı. Mülteciler Avrupa'ya akın ettiler. Bulgaristan sınır kapılarına asker yerleştirdi.

Türkiye sınır kapılarını açtıktan sonra mülteciler Avrupa'ya akın etiller. Bu olaydan sonra Bulgaristan sınır kapılarına asker yerleştirdi. 

Bulgaristan Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamada Türkiye ile olan sınıra 1000 asker konuşlandıracaklarını söyledi.

İddlib'deki olaylar sebebiyle oradan daha fazla göç olacağı için Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı ve sınırdan geçecek olan mülteciler durdurulmayacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi

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