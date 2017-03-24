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Bulgaristan sınırı neden kapattı?

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Bulgaristan sınırı neden kapattı?
Bulgaristan'daki erken seçim heyecanı yaşanırken Bulgar göstericiler sınırı kapattı. Türkiye'den gidenlerin göstericilerin bulunduğu bölgeye geçişine izin verilmiyor.

Türk seçmenlerin ülkelerinde oy kullanmasını istemeyen Bulgar fanatikler sınırı kapattı. Türkiye'den gidenlerin göstericilerin bulunduğu bölgeye geçişine izin verilmiyor.

TÜRK GAZETECİLER GİREMEDİ

Bulgaristan'daki aşırı milliyetçi grubun eylemlerini haberleştirmek üzere ülkeye girmeye çalışan Türk gazetecilere izin verilmedi. 11.00'deki eylemlerini görüntülemek amacıyla sınır kapısına gelen Edirne'de görev yapan Türk gazeteciler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki çıkış işlemlerinin ardından işlemleri için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçti. Burada görevli gümrük memuru, gazetecilere "eylem nedeniyle" Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Gümrük Başmüdürü'nün talimatıyla geçiş izni verilmeyeceğini bildirdi. Bunun engellenmesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirten gazetecilerin sınırı geçme isteği olumlu yanıt bulmadı.Gazeteciler tampon bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.  

Bulgaristan'daki aşırı milliyetçi grubun eylemlerini haberleştirmek üzere ülkeye girmeye çalışan Türk gazetecilere izin verilmedi. 11.00'deki eylemlerini görüntülemek amacıyla sınır kapısına gelen Edirne'de görev yapan Türk gazeteciler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki çıkış işlemlerinin ardından işlemleri için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçti. Burada görevli gümrük memuru, gazetecilere "eylem nedeniyle" Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Gümrük Başmüdürü'nün talimatıyla geçiş izni verilmeyeceğini bildirdi. Bunun engellenmesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirten gazetecilerin sınırı geçme isteği olumlu yanıt bulmadı.Gazeteciler tampon bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.  

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