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Bulgaristan, Ankara'daki Elçisini Geri Çağırdı

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Bulgaristan, Ankara'daki Elçisini Geri Çağırdı
Bulgaristan, Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi Sofya'ya çağırdı. Bulgar basınına göre, kararın gerekçesi Türkiye'nin Bulgaristan'da düzenlenecek seçimlere müdahale ettiği iddiası.

Bulgaristan, Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi Sofya'ya çağırdı. Bulgar basınındaki haberlere göre, Bulgar hükümetinin bu kararının gerekçesi ise Türkiye'nin Bulgaristan'da düzenlenecek seçimlere müdahale ettiği iddiası.
ULUSLARARASI HABER AJANSLARI DUYURDU

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Neynski'nin "istişare" için Sofya'ya çağrıldığını açıkladı. Bulgar bakanlığının kararını, uluslararası haber ajansı AFP duyurdu.
AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kampanya videosunda açıkça Türk partisi DOST'a destek verdiği gerekçesiyle geçen hafta Bulgar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı hatırlatıldı.
"BULGARİSTAN'IN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE OLARAK GÖRÜYORLAR"

Bulgar hükümetinin ayrıca Ankara'ya, "Türkiye'deki yaklaşık 60 bin Bulgar vatandaşını 26 Mart'taki genel seçimde DOST Partisi'ne oy vermeleri konusunda teşvik ettikleri için" tepki gösterdiği ve bunu "Bulgaristan'ın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüğü" de belirtildi.

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