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Bülent Turan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

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Bülent Turan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlik sorusuna "Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda" şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz dakikalarda Meclis'ten son dakika olarak gelen kulis haberinde AK Parti'nin bedelli askerlik için 27 yaş, 20 bin lira teklifini TBMM'ye sunduğu ifade edilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili konuştu.

Bedelli askerlik teklifinin hazırlandığı iddiasını yalanlayan Bülent Turan, düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi

"BEDELLİ EKİM'DE GÜNDEME GELECEK"

''Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum.''

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