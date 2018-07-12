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Bülent Turan'dan Bedelli Askerlik açıklaması

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Bülent Turan'dan Bedelli Askerlik açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan çok sayıda gencin olduğunu, sorunun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini belirtti.

Türkiye'de askerlik çağında olanların önemli bir kısma merakla bedelli askerliğin çıkacağız tarihi bekliyor. Akıllardaki soru işaretlerinden biri de bedelli askerliğinin nasıl fiyatlandırılacağı konusuydu.

"5 AYLIK ASKERLER OPERASYONA GİTMİYOR"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.

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