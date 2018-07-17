  • BIST 90.575
  • Altın 193,481
  • Dolar 4,8402
  • Euro 5,6743
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFETÖ davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bülent Tezcan: CHP tabanı kurultay istemiyor

»
Bülent Tezcan: CHP tabanı kurultay istemiyor
CHP Sözcüsü Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"PARTİ TABANI, OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI DOĞRU BULMUYOR"
"Parti içi muhalefet bugün resmen harekete geçti. Seçimli olağanüstü kurultay için yeterli imzaya ulaşılacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Tezcan, parti tüzüğüne göre yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanabileceğini söyledi. Tezcan, "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz." diye konuştu.

İmzaya teşvik için çeşitli rakamların dillendirildiğini belirten Tezcan, 81 ilin durumunu bildiklerini, yeterli imzanın toplanamayacağının görüldüğünü dile getirdi.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’de kurultay için imza toplanmaya başlandı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:15
  • Adalet Bakanı'ndan flaş OHAL açıklaması16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29
  • Burçin Baykal Küçükçekmece'ye Talip!13 Temmuz 2018 Cuma 18:52
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez toplandı13 Temmuz 2018 Cuma 17:42
  • Özdağ: 'Adnan Oktar bize FETÖ ile ilgili teklif getirdi'13 Temmuz 2018 Cuma 16:13
  • Erdoğan eski Meclis binasında konuştu13 Temmuz 2018 Cuma 15:23
  • Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj13 Temmuz 2018 Cuma 14:50
  • Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a şeref madalyası verdi13 Temmuz 2018 Cuma 13:56
  • TBMM’nin yeni başkanı belli oldu12 Temmuz 2018 Perşembe 17:48
  • TBMM’de ikinci tur sona erdi!12 Temmuz 2018 Perşembe 15:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim