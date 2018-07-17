Bülent Tezcan: CHP tabanı kurultay istemiyor

CHP Sözcüsü Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"PARTİ TABANI, OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI DOĞRU BULMUYOR"

"Parti içi muhalefet bugün resmen harekete geçti. Seçimli olağanüstü kurultay için yeterli imzaya ulaşılacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Tezcan, parti tüzüğüne göre yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanabileceğini söyledi. Tezcan, "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz." diye konuştu.

İmzaya teşvik için çeşitli rakamların dillendirildiğini belirten Tezcan, 81 ilin durumunu bildiklerini, yeterli imzanın toplanamayacağının görüldüğünü dile getirdi.