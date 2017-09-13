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Bülent Serttaş çok fena dolandırıldı!

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Bülent Serttaş çok fena dolandırıldı!
Ünlü türkücü Bülent Serttaş, kendisini Erzincan Valisi diye tanıtan dolandırıcılara inanınca 15 bin TL'sini kaptırdı.

Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı. Telefondaki şahıs Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı.
 
DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA SAVCILIĞA BAŞVURDU
 
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, parayı yatırdıktan sonra tekrar aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu gören Serttaş, savcılığa başvurdu. Serttaş, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi Ankara'da tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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