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Bülent Kayabaş'a son görev

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Bülent Kayabaş'a son görev
19 Nisan'da hayatını kaybeden usta oyuncu Bülent Kayabaş, bugün ailesi, dostları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor.

 Bülent Kayabaş için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi.

Kayabaş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne getirildi.

Törene başta Kayabaş’ın ailesi olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

“HEPİMİZİN KALBİNDE ÇOK DERİN SEVGİ BIRAKARAK GÖÇTÜ GİTTİ”

Bülent Kayabaş’ın Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, “Benim çok değerli bir abimdi. Uzun zamandan beri hastalıkla boğuşuyordu. Çok üzgünüm. Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bırakarak göçtü gitti.Sevenlerine, Türk tiyatrosuna ve sinemasına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

TEŞVİKİYE CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki tören saat 10.30’da başladı.

Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde cuma namazına müteakip kılınacak namazın ardından Bülent Kayabaş, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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