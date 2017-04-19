Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncularından Bülent Kayabaş 72 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen’in, Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007 yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.

Ödülleri :

2010 – ‘İsmail Dümbüllü’ ödülü, Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyunundaki rolü için

1981 – “Avni Dilligil” En İyi Oyuncu ödülü