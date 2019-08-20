BÜLENT ERSOY'U HAVAALANINDA UNUTTULAR!

Havalimanında Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen ekip ünlü sanatçıyı almadan gidince olanlar oldu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Bülent Ersoy arkadaşına şöyle dert yandı: "Hava limanında beni unuttular bende arabayla İzmir'e gittim. Cep telefonumu kapattım. Sahneye çıkmadım. Beni aç bıraktılar. Çok sinirlendim... Ben unutulacak kadın mıyım?" dedi.