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BÜLENT ERSOY'U HAVAALANINDA UNUTTULAR!

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BÜLENT ERSOY'U HAVAALANINDA UNUTTULAR!
Havalimanında Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen ekip ünlü sanatçıyı almadan gidince olanlar oldu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Bülent Ersoy arkadaşına şöyle dert yandı: "Hava limanında beni unuttular bende arabayla İzmir'e gittim. Cep telefonumu kapattım. Sahneye çıkmadım. Beni aç bıraktılar. Çok sinirlendim... Ben unutulacak kadın mıyım?" dedi.

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