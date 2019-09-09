Milliyet com.tr'nin haberine göre; Bülent Ersoy, esprileriyle sevenlerini güldürdü: Hayatım ben gece 1’den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşın üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar, yani dul kaldım!
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BÜLENT ERSOY'DAN EVLİLİK İTİRAFI!
Usta sanatçı Bülent Ersoy, önceki gece Jolly Joker Bursa’da sahneye çıktı.
Etiketler: Bülent Ersoy, Evlilik, İtiraf
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