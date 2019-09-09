BÜLENT ERSOY'DAN EVLİLİK İTİRAFI!

Usta sanatçı Bülent Ersoy, önceki gece Jolly Joker Bursa’da sahneye çıktı.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; Bülent Ersoy, esprileriyle sevenlerini güldürdü: Hayatım ben gece 1’den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşın üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar, yani dul kaldım!