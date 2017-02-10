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Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ı ölüm bile barıştıramadı!

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Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ı ölüm bile barıştıramadı!
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman usta yönetmen Ayşe Ersayın'ın cenazesinde Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan, yan yana gelmemek için akla karayı seçti.

Birçok ünlü ismin klip ve TV programlarını yöneten Ayşe Ersayın (63) çarşamba sabahı sıkı dostu Ajda Pekkan’ın Bahçeköy’deki evinde kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti.
 
Bülent Ersoy 3.5 yıldır konuşmadığı Ajda Pekkan ile cenazede yan yana gelmemek için akla karayı seçti.

Ajda Pekkan yakın dostu Ayşe Ersayın'ın cenazesinde çok üzgündü.
 
‘Diva’, Merdivenköy Mezarlığı’nda Ayşe Ersayın defnedilirken VIP minibüsünden inmedi. Ajda Pekkan’ın gitmesini bekledi. Sonra Ayşe Ersayın’ın kabri başında dua etti.

Ajda Pekkan, 2013’te kendine ‘Ucube’ ve ‘Hödük’ diyen Bülent Ersoy’u mahkemeye vermiş, davayı kazanmıştı.

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