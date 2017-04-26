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Bülent Ersoy "tehdit" suçundan hakim karşısında

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Bülent Ersoy "tehdit" suçundan hakim karşısında
Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya yönelik "Ben adamın canlı yayınını basarım" sözü nedeniyle "Tehdit" suçundan yargılanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy hakim karşısına çıktı. Ersoy savunmasında, tehdit kastı olmadığını belirtti.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Bülent Ersoy avukatlarıyla katıldı. Şikayetçi Lerzan Mutlu ise duruşmaya katılmadı. Kimlik tespiti sırasında Bülent Ersoy, hakimin doğum tarihini okuması üzerine "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" demesi duruşma salonunda gülüşmelere neden oldu. 

"HERHANGİ BİR TEHDİT KASTIM YOK" 

Ersoy savunmasında, Oya Aydoğan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek "Oya Aydoğan'ın rahatsızlandığını öğrenince hastaneye gittim. Oya ile Lerzan bir münakaşa yaşamışlardı. Lerzan'ın, Oya'ya 'sinsi' dediğini öğrendim. Daha sonra bunu kendisi kabul etmedi. Gazeteciler de hastanede bana mikrofon uzatınca 'Orayı basarım' dedim. Herhangi bir tehdit kastım yoktur. Kaldı ki basmak gibi bir icraatım da olmamıştır. Bu söylem nedeniyle şikayetçinin korktuğunu düşünmüyorum" dedi. 

"DURUŞMAYA GELSE MUHAKKAK ELİMİ ÖPECEKTİ" 

Lerzan Mutlu'nun iki ay daha programına devam ettiğini de belirten Ersoy, "Ben bu güne kadar kimi tehdit etmişim. Kime saldırganlık yapmışım. Beni oraya getirtmesin dedim. Bu söz 'doğruları söylerim' anlamında bir sözdü. Lerzan temiz kalpli bir çocuk. Beni sevdiğini bilirim. Bende onu severim. Kucağımda çekilmiş resmi var, biz nerelere geldik. Aklıselim insanlarız. Duruşmaya gelse muhakkak elimi öpecekti" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİYİZ"

Şikayetçi Lerzan Mutlu'nun avukatı ise müvekkiline bu olay sonrasında katil damgası vurulduğunu, iki ay işsiz kaldığını ve şikayetçi olduklarını belirtti.

UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ 

Mahkeme, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndererek duruşmayı erteledi. Ersoy ve Mutlu arasında uzlaşma sağlanırsa dosya kapanacak. Mahkeme çıkışında Bülent Ersoy'un etrafını saran vatandaşlar, fotoğraf çektirdi. 

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