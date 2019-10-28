BÜLENT ERSOY: ECE ERKEN İLE BİRCAN BALİ’Yİ FENA HAŞLADI!

Bu sabah Beyaz Tv’de yayınlanan ‘Söyelemezsem Olmaz’ programına telefonla bağlanan Bülent Ersoy, programı sunan Ece Erken ile Bircan Bali’yi azarladı.

Ersoy, “Yeterin çocuklar ne zamandan beri izliyorum, yok Kenan Doğulu ile Beren saat ayrıldı, yok barıştı, yok düğüne beraber çiçek gönderdi. Yok Murat Boz Aslı Enver’den ayrıldı barıştı. Yok tekrar ayrıldı. Nedir bu ya, başka haber mi yok. İnsanların gözüne bunları sokuyorsunuz. Ne katmışlardır bunlar topluma. Murat Boz’u kaç kişi tanırdı. Acun’a dua etsin. Onun sayesinde tanındı. Yok mu başka magazin? Türk sanat müziğinin önemli ismi Muazez abacı ayağını kırdı. Hanginiz detaylarıyla gördünüz. Sıradan bir haber gibi sundunuz. Abacı Bu memlekette Türk müziğine çok şeyler katan önemli bir sanatçı.

Ayrıca Türk sinemasının önemli işlerine imza atmış Fatma girik ve Filiz akın, önemli hastalıklar geçirdiler. Kaçınız bunları haber yaptınız. Bu insanlar ne yapıyor, evde bakıcıları var mı? diye kaçınız kapılarını çaldınız. Gazetecilik bu mudur?

Sırf sizin için söylemiyorum. Kanal D’de de 2 kızımız sabah programları yapıyor. Onlardaki haberlerde sizlerle aynı. Magazini bu hale getirmek, size bu programları yaptırırken kanalların genel müdürleri görmüyor mu? Sizleri uyarmıyorlar mı? O zaman kanal yöneticilerinde de sorun var.” Diyerek telefonu kapattı.

Bülent Ersoy, daha sonra kızların ısrarı üzerine tekrar bağlandı. Ersoy eleştirilerine tekrar devam ederek, “Bu işi bilenler var, ama nedense onlar niye ekranlarda yok anlayamadım. Sizler sorunlu değilsiniz elinize ne veriyorlarsa onu sunuyorsunuz. Sizler yüzünden hergün bu abuk sabuk haberleri izlemekten bıktık. Bundan sebeb bu sektörde olmaktan zul duyuyorum.” dedi.