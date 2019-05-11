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BÜLENT ERSOY BASIN MENSUPLARI İLE İFTARDA SOHBET ETTİ

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BÜLENT ERSOY BASIN MENSUPLARI İLE İFTARDA SOHBET ETTİ
Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir restoranda iftar yaptı.

Basın mensuplarının kapıda beklediğini gören Ersoy, gazetecileri içeriye davet ederek muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Ramazan aylarında sahneye çıkmadığını söyleyen Bülent Ersoy, "On sekiz mayısta konserim varmış. Menajerim önceden anlaşma imzalamış, sahneye çıkmazsam yüklü miktar tazminat ödemek zorunda kalacağım. Tükürdüğümü yalamak istemiyorum, bu durum beni rahatsız ediyor. Bakalım ne olacak... Sahneye çıkmak zorunda kalabilirim" açıklamasında bulundu.

Lerzan Mutlu ile davalık olup mahkeme kararı ile 900 TL tazminat ödedikten sonra barışan Bülent Ersoy, "Lerzan 900 TL'mi göndersin, yoksa kötü olur" diye espri yaptı.

Sözlerine devam eden sanatçı, "Lerzan benim kızım. Çok seviyorum onu. Aramızdaki buzlar çözüldü, o da beni çok sevdiği için kırılmıştı. Tatlıya bağladık" dedi.

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