BÜLENT ÇOK HAKLI!

Türk sanat müziği sanatçısı Ersoy, nedir bu rezillikler? Yeter diyerek, yayılanan magazin haberleri yüzünde çileden çıktı.

Evet Bülent Ersoy çok haklı. Diva, Beyaz Tv’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programına telefonla katılarak sunucu Ece Erken ve Bircan Bali’yi fena fırçaladı.Türk sanat müziği sanatçısı Ersoy, nedir bu rezillikler? Yeter diyerek, yayılanan magazin haberleri yüzünde çileden çıktı.

Doğru tektir. Divada haklıdır. Kenan Doğulu Beran Saat’i hala ayıramadılar. Yok yakın dostları söyledi Kenan ile Beren ayrıldı, Yok efendim Beren kaynanası Serpil Doğulu yüzünden ayrıldı. Yok yok Beren Saat Kenan’a ihanet etti. Yetmedi Beren’i bulunduğu yere getiren ve rahmetli olan eski erkek arkadaşına doğum gününde yayınladığı mesaj yüzünden evi terketti. Ya da Beren Saat, yakın arkadaşının düğününde olaylı dans etti diyerek koca bir Yaz ayını böyle geçirdi magazin programları..

Bülent Ersoy kızmasında kim kızsın? Bir ara Murat Boz ile Aslı Enver olayına taktılar ve hala devam ediyorlar. Evlenmeyi düşünen ünlü çift şu sıralar yine küskünlük yaşıyor yaşamasına ama bir sorun var. Magazin programları onlarıda kafasına göre kullanıp duruyor. Yok burada ayrı ayrı görütünlediler, yok pişti oldular yeter artık böyle çirkin magazin olamaz. Magazincilik ve haberciliği böyle değildi.

Ersoy çok haklı. Çoğunu önce sevgili yaparız, sonra evlendiririz, sonra da illaki çocuk ne zaman yapacaksınız diye sıkıştırp dururlar. En sonunda da ayırmaya çalışırlar. Bu hep böyle mi olmuştur? Hayır ben bunu yıllardır söylüyorum. Üç kuruş para verirler bazı gece muhabirlerine, onlarda alır. Arkadaşlarının çoğu fazla sanatçıyı daha iyi tanımaya çalışırken onlar ne yapacağını bilemez. Bir anda ne sorucağını dahi bilemez. Bazen de abuk sabuk sorular sorarlar. Evet her sanatçıya her soru sorulabilir, ama yeri ve zamanı vardır bu soruları sormanın. Görüyoruz gece mikrofon tutanları, gece nasıl geçti? Siz şu falanca kişiyle çok yakınlaştınız, yok niye ayrı ayrı çıktınız? Neden konuşmuyorsunuz diye soru sorarak o kişileri takip edip onları evlerini bile deşifre ediyorlar.

Bülent Ersoy, bunları söylerken haklıdır. Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Muazzez Abacı, evinde düşüp ayağını kırdı. Bu olay kaç gazetede haber oldu? Bazıları olayın üstünden şöyle geçip gitti. Diğerleri ise hiç görmedi.

Aynı şekilde Fatma Girik ile Filiz Akın da büyük hastalık geçirdiler. Kimler ne kadar sayfalarına koyabildi? 70 ve 80 yılların popüler starları ne yapıyor durumları nedir? Nasıl yasıyorlar? Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik gibi ünlü isimler nerede? Nasıllar? Türk sanat müziğinin ünlü isimleri konseler düzenliyor, kaç yerde haber oldu? Mehtap Saraç, Türk müziği topluluğu kurdu, kaç kişi haber yaptı?

Televizyonlarda, magazin masalarını bilenler değil, bilmeyenler yapıyor. Her nedense magazin geçmişini bilmeyenler magazin masalarını tutmuş, onlar sunuyor. Tabiki bu onların suçu değil. Kanalların Genel müdürülerinin seçimi. Onlar böyle yapmayı uygun görmüşler. Magazini kimse bilmesin, kimselere dokunmasın diye yapmıslar her halde. Habercilikte en güzel şeylerden biridir magazin haberciliği.

Ama illaki birini boşatmak için çaba sarf etmek magazin haberciliği değildir. Sürekli aynı seyleri söyleyip durmak değildir. Bülent Ersoy’un söylediği gibi kim onlar? Niye bu kadar promosyon yapıyorlar? Bunlar ne katmışlardır Türkiye’ye?

Bir gazeteci haber yaptığı kişilerle aralarında yumruk kadar mesafe bulundurmalı. Çok iç içe geçmişlik var. Kimin atına binince o atın sahibi oluveriyorlar. Olmayın o atın sahibi. Sanatçılık adı altında milyonları götüren o kadar çok kişi var ki sormayın gitsin. Adının tertemiz olduğunun iddia eden çoğu sanatçı, doğru söyleyenle değil, bu abuk sabuk haberleri yapanların yanlarında buldular kendilerini.

Öyle sanatçıyım böyle sanatçıyım diyen o kadar çok kişi var ki. Bunlar yanına topladığı kişilerle ve satın aldığı magazincilerle etrafına hava atıp duruyorlar. Yani bir çok kişi de ben gazeteciyim deyip duruyor. Bunları görünce ben de onlara gazeteci müsveddesi demekten kendimi alamıyorum.

Türk müziğinin Divası canlı yayına katılarak, “artık ben bu sektörde olmaktan zul duyuyorum” diyorsa gerisini siz düşünün.