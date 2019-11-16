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BÜLENT ARINÇ’IN KIZI VE DAMADI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

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BÜLENT ARINÇ’IN KIZI VE DAMADI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kızı, damadı ve torunları trafik kazası geçirdi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, Yozgat'ın Aydıncık İlçesi Baydiğin Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın Tokat'ta Kardiyolog olarak görev yaptığı öğrenilen damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter, kızı Ayşenur Arınç Yeter ve çocukları Mehmet Akif, Şamil ve Zeynep Reyyan Yeter'in içerisinde bulunduğu otomobil Ankara'ya giderken kaza yaptı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter ailesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayı duyan Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hastaneye gelerek bilgi aldı.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter ailesinin 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’un adının verildiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılması sosyal medyada çok konuşuldu. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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