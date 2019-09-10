BÜLENT ARINÇ'IN AHMET TÜRK'LE İLGİLİ SÖZLERİ, AKP'Yİ KARIŞTIRDI!

Bülent Arınç, "Ahmet Türk'ü tanıyorum, terörle bir alakası yoktur" sözüne, AKP'li Bülent Turan'dan tepki geldi.

MedyaRadar.com'un haberine göre; AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" dedi