MedyaRadar.com'un haberine göre; AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" dedi
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BÜLENT ARINÇ'IN AHMET TÜRK'LE İLGİLİ SÖZLERİ, AKP'Yİ KARIŞTIRDI!
Bülent Arınç, "Ahmet Türk'ü tanıyorum, terörle bir alakası yoktur" sözüne, AKP'li Bülent Turan'dan tepki geldi.
Etiketler: Bülent Arın, Bülent Turan, Ahmet Türk, AKP
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- 19:03 - BÜLENT ARINÇ'IN AHMET TÜRK'LE İLGİLİ SÖZLERİ, AKP'Yİ KARIŞTIRDI!
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- 18:42 - METİN FEYZİOĞLU, ADALET BAKANI MI OLACAK?
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- 12:59 - İSKİ'NİN BAŞINA YENİ İSİM!
- 12:51 - ÜNLÜLERE GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI!
- 12:44 - SÜLEYMAN TURAN, HAYATINI KAYBETTİ!
- 12:35 - MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE REST!
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