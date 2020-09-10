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Bülent Arınç ve eşinin Corona virüs testi pozitif çıktı!

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Bülent Arınç ve eşinin Corona virüs testi pozitif çıktı!
22. Dönem TBMM Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Arınç, "Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir" dedi.

22. Dönem TBMM Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Arınç şunları söyledi:

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde ikametimizde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."

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