Bülent Arınç: Doğruları savunmaya kararlıyım

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirmesimin ardından YİK üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, yeni bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi iken Bülent Arınç'ın, "Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri sonrası kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirmişti

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç'ın bu sözlerine "Bunları söyleyen benim yol arkadaşım olamaz." yorumunda bulunmasıyla birlikte Bülent Arınç, geçtiğimiz hafta YİK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirdiği için tartışmalara neden olan ardından üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, yeni bir açıklama yayınladı.

Arınç, "Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım." diyerek söylediklerinin arkasında olduğunu yineledi.

"DUALAR ALDIM"

Bülent Arınç, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Habertürk Tv'de yaptığım konuşma sebebiyle yüzlerce dostumdan samimi duygularını ifade eden desteklerini ve dualarını bildiren mesajlar aldım. Bazılarıyla telefonda görüşüm. Ben onurlandıran bu mesajlardan dolayı hepinize teşekkür ederim.

"DOĞRULARI SAVUNMAYA DEVAM"

Bana verilen bu destek sözlerimin vicdanlarda karşılık bulduğunu göstermektedir. Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım."