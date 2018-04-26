Buket Aydın Kanal D Ana Haberi Sunacak

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Ahmet Hakan ve 10 yıldır Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Süleyman Sarılar'ın Kanal D'den ayrılacağı bildirildi.

Hakan’ın CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına devam edeceği öne sürülürken, T24’ün ulaştığı Hakan, “Bu konuda konuşmak istemiyorum” cevabıyla yetindi.

Demirören Holding’e satışının ardından Kanal D’nin haber kadrosunda bir değişim yaşanacak. Kanal D'nin haberlerini, Show TV Ana Haber'in yayın yönetmenliğini yürüten Ramazan Kurnaz ve ekibi hazırlayacak. Kurnaz, Kanal D'ye beş ekip arkadaşıyla birlikte gelecek.

Kurnaz yönetimindeki Kanal D Ana Haber'i ise mayıs ayının ortasından itibaren Buket Aydın sunacak.

Kanal D Ana Haber'deki siyaset haberlerinin azaltılarak yaşam haberlerine ağırlık verileceği iddia ediliyor.

Ahmet Hakan kimdir?

1967 yılında doğdu. Babasının memuriyeti (Müftü) dolayısıyla çocukluğu boyunca Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde yaşadı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir süre okudu. Sonra, İstanbul'a geldi bir süre de burada okudu. Üniversitedeyken yazdığı hikayelerden birkaçı Yedi İklim dergisinde yayımlandı.

1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT'de çalıştı. 'Yankı' isimli bir haber programı yapan ekipte yer aldı.

Kanal 7 kurulurken Genel Müdürü Mustafa Çelik'le temas kurup kadroya dahil oldu. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 Televizyonu Haber Müdürlüğü'nü ve ana haber spikerliğini üslendi. Kanal 7'de İskele Sancak programını yaptı ve bazı bölümlerini kitaplaştırdı. Kanal 7 TV ile anlaşamayarak istifa etti.

İlk yazarlık serüvenine Yeni Şafak'ta başladı, daha sonra, Sabah'ta çalıştı. 2005 yılında Hürriyet gazetesinde yazmaya başlayan Ahmet Hakan kısa süre sonra CNN Türk’te Tarafsız Bölge programını sunmaya başladı. Ahmet Hakan, 2017’den beri Kanal D Ana Haber’i sunuyor.

Süleyman Sarılar kimdir?

1964 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğru. İlkokuldan sonra 5 yıl İmam Hatip'te okudu. Akabinde Çumra Cumhuriyet Lisesi'ne gitti. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okumaya başladı. Üniversiteyi bitirdiği yıl Anadolu Ajansı'nda (AA) çalışmaya başladı.

1,5 yıl sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. 1990'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşanan ayrışmada gazeteden ayrıldı. 1999 yılına kadar Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı.

Hürriyet dönemi sonrası televizyon sektörüne geçen Sarılar TV 8'in kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Hürriyet'e döndü. Kısa bir süre Star TV'de Haber Müdürlüğü yapan Sarılar daha sonra CNN Türk'etransfer oldu. Mehmet Ali Birand ile her gün yayınlanan Manşet programını hazırladı. 2007 yılında Kanal D'ye Haber Müdürü olarak geçti. 2008’de Kanal D Genel Yayın Yönetmeni oldu.