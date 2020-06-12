Buket Aydın göğüs dekolteli spor pozuyla sosyal medyayı salladı

Demirören Medya Grubu'ndan istifa eden ve sonrasında 7 yıllık eşinden boşanan Buket Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Buket Aydın, Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti.

Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı. İki radikal kararı peş peşe alan isim geçtiğimiz gün de kuralları hiçe sayarak alışveriş yaparken görüntülenmişti.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya başlayan Buket Aydın son olarak boks yaparken bir karesini paylaşarak "Karantinada kilo almayan sinsidir" yorumunda bulundu.

Kaynak: Medyafaresi