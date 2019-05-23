Buket Aydın bu gücü kimden alıyor?

Demirören Medya’ya bağlı Kanal D’deki işinden çıkarılmasının ardından tekrar işe dönen Buket Aydın olayının ardındaki emekçi kıyımı Meclis'te gündeme geldi.

Buket Aydın’ın işten ayrılıp, geri dönmesi sürecinde 60 güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığı ortaya çıktı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kılıçdaroğlu’yla yaptığı TV programıyla hatırlanan Buket Aydın’ın işten ayrılıp, geri dönmesi sürecinde 60 güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını açıkladı.

İşçilerin kendileri ile görüştüğünü ve yardım istediğini açıklayan Baş, ”20 yıldır orada çalışan işçi arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk bir günde, iktidar istedi diye işsiz kalmış durumda” dedi.

Meclis birleşiminde söz alan alan Baş, konuşmasına Meclis’te grubu olmayan partilerin söz hakları konusundaki kısıtlara vurgu yaparak başladı. Bu hakkın korunma altına alınmasını konusundaki eksikliğe işaret eden Baş, “Bu sorun sadece Türkiye İşçi Partisi’nin ya da burada grubu bulunmayan diğer partilerin değil, tüm milletvekili arkadaşlarımızın halkın temsiliyetiyle ilgili görevlerini yerine getirmeleri için sağlanması gereken bir düzenleme” ifadelerini kullandı.

BUKET AYDIN OLAYININ GÖRÜNMEYEN KISMINDA İŞÇİ KIYIMI VARMIŞ!

Baş bu sözlerinin ardından Demirören Medya’ya bağlı Kanal D’deki işinden çıkarılmasının ardından tekrar işe dönen Buket Aydın olayının ardındaki emekçi kıyımını anlattı. “Yine, basın alanında, basında çalışan emekçilere dönük, çok ilginç olduğunu düşündüğüm ziyaretçileri bugün misafir ettik. Demirören Holdinge bağlı güvenlik işçisi arkadaşlarımız bizi ziyaret ettiler. Sanırım ‘Buket Aydın’ ismini tüm vekil arkadaşlarımız ve kamuoyu, esas olarak seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programdan hatırlayacaktır. Orada Kılıçdaroğlu’na karşı bir basın emekçisine yakışmayan davranışı nedeniyle gündem olmuştu” diyen Baş, şöyle devam etti:

“Buket Hanım’ın bu davranışından sonra şirkette yaşadığı sıkıntılar nedeniyle güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza amirlerinden bir talimat geliyor ‘Buket Hanım’ın işine son verilmiştir, içeri girişi engellensin’ deniyor ve güvenlik işçileri sadece kendilerine gelen bu talimatı uyguluyorlar. Daha sonra tekrar, büyük ihtimalle Ankara üzerinden Buket Hanım işe iade edilince sadece kendilerine verilen görevi yerine getirdikleri için bütün güvenlik şirketi çalışanları, İstanbul ve Ankara’daki 60 güvenlik işçisi bir günde işinden çıkarılıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Aralarında yirmi yıldır orada çalışan işçi arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk, bir günde, iktidar istedi diye işsiz kalmış durumda. Bunu takdirlerinize sunuyorum.”

Kaynak: Medyaradar