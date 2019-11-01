"BUGÜNE KADAR ÖPÜŞME SAHNEM OLMADI!"

Demet Akbağ, katıldığı programda şoke edici bir açıklamada bulundu.

Demet Akbağ, geçtiğimiz gün "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" programının konuğuydu. Akbağ'a, geçtiğimiz haftalarda kerem Bürsin tarafından gündeme getirilen 'sarımsak yiyip öpüşme sahnesi çekme' konusu soruldu.

"TADINI UNUTTUM"

Başarılı oyuncu yöneltilen soruyu "O tip kokan meyve sebze kulise girmezdi, koku seyirciye ve salona gider diye. Bu yüzden sarımsak yemeyi unuttum, tadını unuttum. Yemeye yemeye benim için bir özelliği kalmadı. Bugüne kadar herhangi bir öpüşmem sahnem olmadı. Ben çok örnek teşkil etmiyorum" diyerek cevapladı.