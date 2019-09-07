Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava durumu şöyle,
Etiketler: Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tahminler
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