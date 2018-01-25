Kubilay Gecelerde

Bugün Doğum Günü

Fernerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile evlenerek 'hayatımın en doğru kararını' verdim diyen Asli Şen, bugün bir mutluluk daha yaşıyor.

Aslı Hanımın annesi Hacer Gümüşel'in bugün doğum günü. Hacer Hanım 59'uncu yaşını kutlayacak.

Aslı ŞEN ve Annesi Hacer HANIM

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Ermiş'i Okuyor

İş kadını Leyla Alaton bir kitap kurdu.

Okumayı çok seven Alaton katıldığı söyleşi programlarındaki dobralığı ile de tanınıyor. Leyla Hanım sabah erken saatlerde Paris e uçtu. THY ile uçan Leyla Alaton un 3 saatlik uçuş esnasında okumak için yanına aldığı kitap Halil Cibran'in "Ermiş " adlı kitabıydı.

St. Moritz'de Tatil

Alişan - Buse Varol çifti çekimlere ara verip baş başa tatile çıktı. Çift St. Moritz'de kayak yapıyor.

Buse VAROL - Alişan

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Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, midesindeki rahatsızlığın artması uzerine Amerikan Hastanesi acil servisine gitmiş. Şoförü, Ersoy'u acil servise yatirmis.

Sanatçının hastaneye yattığı haberini duyan Safiye Soyman ziyaretine gitmek için Ankara'dan İstanbul'a yola çıkmış.

Safiye SOYMAN - Bülent ERSOY

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Dava Şubat Ayında

Sedef Avcı'ya önceki gün Akmerkez’de rastladım. Bir diziden alacağını tahsil edemediği için yapımcı şirkete 160 bin liralık dava açan ünlü oyuncu, konuyla ilgili sorulara “Dava Şubat ayında görülecek, şu an konuşamam.” yanıtını verdi. Avcı, 'Romantik Komedi 3'ün Engin Altan Düzyatan'ın sakallarını kesemediği için çekilemediği iddiasına da yanıt verdi: “Yeni filmin çekilmemesinin nedeni Engin’in sakalıyla alakalı değildi. Genel olarak bütün oyuncuların programı uymadı.”

Sedef AVCI

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İmam Nikahı Kıydılar

Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan ile dini nikah kıymış. Barcelona'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne transfer olan yıldız futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlilik yolunda ilk adımı attıklarını yakın dostlarına fısıldıyorlarmış.

Aslıhan DOĞAN ve Arda TURAN

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Ankara - Kars Hattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eski Başkanlarından Fuat Miras'ın oğlu Tarık Miras, iki yıl önce Hande Atıcı ile evlenmişti.

Genç armatörlerimizden Tarık Bey, Eşi Hande Hanım ve arkadaş grubuyla birlikte önceki gün Kars'a gittiler.

Ankara'dan Kars'a Doğu Ekspresiyle trenle yolculuk yapan çift, en çok Erzincan'ın karla kaplı doğasından etkilenmiş. Miras Çifti, Kars'ın tarihi yerlerini görmenin keyfini doyasıya yaşıyorlar

Hande ve Tarık MİRAS

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İsviçre'de Kayak Keyfi

Örenbayan İplikleri'nin sahibi, ailenin genç kuşak temsilcisi İzzet Karako, arkadaş grubu ile İsviçre'ye kayak tatiline gitti. İzzet Bey Alpler'deki kayak merkezinde sömestr tatilini fırsat bilip çocukları ile kar tatiline gelen Şirin-Neşet Yalçın çifti ile karşılaştı.

İzzet Karako kayak hünerlerini dostlarına da sık sık gösterdi

Neşet YALÇIN - İzzet KARAKO - Şirin YALÇIN

İzzet KARAKO











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Miami'de Ev Yapıyor

Gökhan Yüzbaşıoğlu, geçtiğimiz yıllarda ABD'ye yerleşmişti. Yüzbaşıoğlu'nun eşi Nurdan Hanım ve kızları Kayra'yı da yanlarına alarak Miami'de hayatını sürdürme kararı aldı. Gökhan Bey, Miami'de İngiliz ve Hintli ortakları ile rezidans yapıyor.

Geçtiğimiz hafta ilk binasını bitiren Yüzbaşioglu'nun müşterileri arasında Sabancı ailesinin genç kuşak isimleri ve müzik camiamızın tanıdık yüzleri de var.

Gökhan YÜZBAŞIOĞLU

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Laleli'den New York'a

Nusr-Et Restaurant'larının Sahibi Mithat Erdem, 1990'lı yıllarda İstanbul Laleli'de konfeksiyon mağazası açarak iş hayatına atılmıştı

Erdem çok çalışmanın iş hayatında dürüst olmanın karşılığını sonunda aldı. Etiler ve Karaköy'de açtığı Boşnak restoranlarının ardından işlerini büyüttü ve Meat & Co Et restoranlarını hizmete soktu.

Ünlü şef Nusret Gökçe ile ortak olup önce İstanbul, sonrasında ise dünyaya açılarak önce Birleşik Arap Emirlikleri daha sonra da Miami ve New York'da da Nusr-et Et restaurantlarını hizmete soktu.

Kısa sürede bir dünya markası olan Mithat Erdem'in mekanlarında 300'den fazla kişi çalışıyor.

Mithat Bey sömestr tatilini fırsat bilip eşi Çiğdem Hanım ve kızları ile Courchavel'e tatile gitti.

Çiğdem ve Mithat ERDEM Nusret GÖKÇE ve Mithat ERDEM

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Cem Boyner Dede Oldu

Ali Kürşat ile üç yıl önce evlenen kızı Emine Boyner, önceki gün bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Emine - Ali Kürşat çifti kızlarına 'Şira' adını verdiler.

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Alkoçlar Ayrıldı Akkaya Devam

Kasım Garipoğlu ve Gökmen Şeynova iki yakın işadamı arkadaşlar. Yaz aylarında tekneleri ile Yunan adalarında gezen iki kafadar yeni sevgililer de edindiler. Kasım Garipoğlu Aslışah Alkoçlar

ile Gökmen Seynova da Deniz Akkaya ile flört etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu sevgilisi Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldı. Deniz Akkaya - Gökmen Seynova aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Garipoğlu ile Alkoçlar'ın ayrılığına ise Kasım Beyin arkadaşları ile gittiği Nevada Çölü'nde katıldığı bir Rock partisinde tanıştığı New York'lu güzel bir kadının sebep olduğu konuşuluyor.

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İşinde En İyisi

Fen-iş Aliminyumun sahibi Sedat Aloğlu'nun eşi Yasemin Aloğlu özgüven sahibi her elit hanım gibi kendi işini kurdu.

Yasemin hanım iç tasarım danışmanı olarak hizmet vermeye başladı. Sosyetemizin ev ve isyerlerini tasarımlarını üstlenen Aloğlu'nun vazgeçemediği kumaş ise kadife. Kendisine tasarım için teslim edilen her mekanda mutlaka kadife kullanan Yasemin Aloğlu yoğun temposu nedeni ile ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

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Amerikan hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı.

Amerika hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı.

Eva ve Ergon MEVGİ

Sosyetemizin eski playboylarından İlker Mengi'nin annesi Eva Hanım, Güner Kuban ile aynı evi paylaşmaya başladı. Cerkez Ethem in yeğeni olarak tanınan Güner Kuban ve Eva Mengi Bodrum da yaşıyorlar.

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Sevgilisi ile Meksika'da Annesi ile Courchavel'de tatil

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı ile 10 gün önce Meksika'da tatildeydim. Hacı Bey ve Nazlı Kayı Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Hacı SABANCI ve Sevgilisi Nazlı KAYI

Hacı Sabancı yurda döner dönmez annesi Arzu Sabancı'yı da alıp özel uçakları ile Fransa'ya uçtu. Fransız Alpler'inde dünya jet-setinin tercih ettiği kayak merkezi Courchavel'de ana-oğul Sabancı'lar kayak tatilinin keyfini çıkartıyorlar.

Arzu SABANCI ve Oğlu Hacı SABANCI

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Mini Dünya Turu

Ceylan Çapa yeni yılı Avustralya'da karşılamıştı. Anne ve babası Şebnem - Celal Çapa ile gittiği Avustralya'dan Phuket'e geçen Ceylan Çapa,Maldivler'de de bir hafta tatil yaptı. Ceylan Hanim önceki gün Miami'ye geçti. Oradan da Orlando'da buluan Universal Stüdyo'larını gezen Çapa bu haftasonu İstanbul'a dönecek.

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