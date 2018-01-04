Wilma Elles dün gecce gerçekleşen 'Arif V 216' filminin galasına eşi Kerem Göğüs ile birlikte katıldı. Gösterim öncesi kırmızı halıda boy gösteren Elles siyah uzun bir etek giymişti. Muhabirler oyuncuya ‘Çok şıksınız’ dedi. Wilma Elles'in verdiği cevap ise herkesi şaşkına çevirdi. Elles, “Bugün bacaklarımı tıraş etmedim, unuttum da o yüzden” deyince Kerem Göğüş’ün gözleri büyüdü ve muhabirler de büyük şaşkınlık yaşadı.
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"Bugün Bacaklarımı Traş Etmedim"
'Arif V 216' filminin galasına katılan Wilma Elles sarf ettiği sözlerle şaşkınlık yarattı.
Etiketler: Wilma Elles
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