Bugün 21 Yaşında Olacaktı

Evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı.

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü.

Öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacak olan Ceren Özdemir'in sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı.

Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Ceren Özdemir için 'İyi ki doğdun güzel kızım doğum günün kutlu olsun' mesajı paylaştı.