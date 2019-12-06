  • BIST 108.645
  • Altın 273,383
  • Dolar 5,7597
  • Euro 6,3924
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFlaş... 3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!

Bugün 21 Yaşında Olacaktı

»
Bugün 21 Yaşında Olacaktı
Evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı.

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. 

Öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacak olan Ceren Özdemir'in sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı.

Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Ceren Özdemir için 'İyi ki doğdun güzel kızım doğum günün kutlu olsun' mesajı paylaştı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "Karşılarında Kararlı Bir Türkiye Var!"05 Aralık 2019 Perşembe 13:41
  • Kış Geldi! 3 İlde 128 Yere Ulaşım Engeli!05 Aralık 2019 Perşembe 13:37
  • Instagram'a Yaş Sınırı Geliyor05 Aralık 2019 Perşembe 13:34
  • Katil Zanlısı Adliyede!05 Aralık 2019 Perşembe 13:32
  • Azize Yayından Kaldırılıyor mu?05 Aralık 2019 Perşembe 13:16
  • EGM'ye 6 Adet 'Bayraktar TB2' Teslim Edildi05 Aralık 2019 Perşembe 12:45
  • Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...05 Aralık 2019 Perşembe 12:44
  • Sigarada Tek Tip Paket Dönemi Resmen Başladı05 Aralık 2019 Perşembe 12:28
  • Başsavcılık'tan Ceren Özdamar Cinayeti Açıklaması05 Aralık 2019 Perşembe 12:17
  • Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması05 Aralık 2019 Perşembe 12:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim