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Bugün 14 şubat ve ben sevgilime kavuştum

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Bugün 14 şubat ve ben sevgilime kavuştum
Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre Asena Atalay, ''Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve ben gerçek sevgilime kavuştum'' dedi.


Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.

ASENA ATALAY: GERÇEK SEVGİLİME KAVUŞTUM

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre Asena Atalay, ''Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve ben gerçek sevgilime kavuştum'' dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar'ın (7) velayetini almak için eski eşi Asena Atalay'a 2017'de açtığı davada 'sosyal inceleme raporu' hazırlandı ve mahkemeye sunuldu. Raporda, baba-oğulun daha sık görüşmesi için yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Caner Erkin, şu anki eşi Şükran Ovalı, eski eşi Asena Atalay ve oğulları Çınar dinlendi. Caner Erkin oğluyla görüşme konusunda problem yaşadığını, Asena Atalay'ın bahane üretip buna engel olduğunu belirtti. Çınar'ın ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığını belirten ünlü FUTBOLCU, eski eşinin bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ettiğini, bunları ödediğini söyledi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

 

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