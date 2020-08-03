Buğdayın anavatanı olan Türkiye buğday ithalatında dünya birincisi oldu!

Geçen yıla göre 900 bin ton daha fazla buğday ithalatı yapıldı

Geçen yıl 9.8 milyon ton buğday ithalatı yapan Türkiye buğday almak için 2.3 milyar dolar ödeyerek dünya buğday ithalatında birinci sırada yer aldı.

Greenpeace’in ABD Tarım Bakanlığı’nın “Dünya Tarımsal Üretimi” – Nisan 2020 raporundan aktardığı verilere göre, Türkiye’de buğday ekilen alanın 2020’de 7.8 milyon hektardan 7.2 milyon hektara düşeceği öngörülüyor.

Buğdayda Türkiye’nin kan kaybı 2020’nin ilk 5 aylık ithalat rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk 5 ayında 4.3 milyon ton (geçen yıla göre 900 bin ton daha fazla) buğday ithalatı yapıldı.

Türkiye’nin buğday ithalatındaki artış, "makarna ve buğday üretmek için” olduğu belirtiliyor. Ancak Türkiye, buğdayın anavatanı olarak biliniyor.