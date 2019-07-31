BU ÜLKEYE ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gündemle alakalı yaptığı siyasi paylaşımda "Zihniyet değişmeden zerre ileri gitmez bu ülke" diyerek sitem etti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yorumlarıyla konuşulan komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir yazı yayınlayarak "Zihniyet değişikliği lazım" dedi.Gündemi yakından takip eden Şahan Gökbakar, şunları söyledi: "Zihniyet değişimi olmadan zerre ileri gitmez bu ülke. Gördüğünüz gibi siyasi parti fark etmiyor zihniyet aynı olduktan sonra. Gelen oğlunu atıyor, bir başkası kardeşini atıyor, başkası bacanağını koyuyor. Bazıları kendini başka yere atayıp maaşa bağlıyor. Belediye hizmet etmek değil, rant görüldüğü için... Zihniyet değişikliği lazım topyekün bir zihniyet değişikliği."